2000 طالب محرومون من التعليم في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حُرمَ حوالي ألفي تلميذ في مالي من الذهاب إلى المدارس منذ أسبوع، بسبب تهديدات إرهابيين يطالبون بنظام تعليمي يقتصر على المواد الدينية.

وأضاف مصدر مسؤول أن الإرهابيين المسلحين طلبوا إغلاق كل المدارس حيث يتم تدريس اللغة الفرنسية، على أن يقتصر التعليم على حفظ القرآن فقط .

وبمناسبة الدخول إلى الصفوف، كان رئيس الوزراء سومايلو بوبيي مايغا، قام في الثاني من أكتوبر بعملية إعادة فتح المدارس المقفلة بسبب التدهور الأمني قرب موبتي (وسط).

وفي تقريره الفصلي الأخير حول مالي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن 735 مدرسة بقيت "مقفلة" منها 464 في منطقة موبتي، "في نهاية السنة المدرسية، بسبب الاضطراب الأمني الناجم عن تهديدات وهجمات لمجموعات متطرفة عنيفة".

وأضاف التقرير، أن "1108 مدارس أغلقت أبوابها مرة واحدة على الأقل (في 20 يوما متتاليا) خلال السنة المدرسية 2017-2018"، ما حرم "332 ألفا و400 طفل من المدرسة.

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