شاهدوا كيف انهار الصحفي جيمس بالمر باكيا بسبب اضطهاد الإيغور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

من خلال رصدنا و متابعة ملف المضطهدين الإيغور في اقليم تشينغ يانغ نحاول استطلاع ما تعرضه وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب قلة المصادر و شح المعلومات و خلال تصفحنا لفتت انظارنا مقابلة صحفية مع الصحفي جيمس بالمر المهتم بالشان الإيغوري واثناء المقابلة انهار الصحفي باكيا بينما كان يشرح كيف ان مصادره من الإيغور المسلمين قد اختفت.

كما شرح الصحفي جيمس بالمر كيف تقوم الصين باعتقال الصينيين الإيغور الذين يتحدثون الى الصحفيين الغربيين حول موضوع قمع الصين لمسلمي الإيغور.

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