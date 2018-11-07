تظاهرات في جنيف تأييدا للإيغور في الصين

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (صحف)

تجمع نحو 1500 شخص من كافة المدن الاوروبية لدعم شعب التبت والأيغور المسلمين، امس الثلاثاء أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية أثناء انعقاد المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، في اليوم المخصص لأوضاع حقوق الإنسان في الصين. وندد المتظاهرون بـ احتجاز السلطات الصينية لنحو مليون مسلم من أقلية الأيغور في معسكرات سرية بمنطقة "شينغ يانغ" ذاتية الحكم، شمال غربي البلاد.

وتجمع المتظاهرون على ضفاف بحيرة جنيف، ثم توجهوا نحو مكتب الأمم المتحدة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات تطالب بحرية الاقليات. وفي السياق دعا ممثلو الدول الغربية في مجموعة العمل بالمراجعة الدورية، السلطات الصينية إلى إغلاق مراكز الاعتقال التي تحتجز نحو مليون شخص.

وتعتقل السلطات الصينية أكثر من مليون شخص من الأيغور وأقليات مسلمة أخرى خارج نطاق القضاء في إقليم تشينغ يانغ في غرب البلاد، بحسب تقديرات أوردتها لجنة أممية مستقلة مؤخرا.وسلطت الأضواء هذا العام على المراكز حيث يعتقد أنهم معتقلون إذ وصفها ناشطون حقوقيون على أنها معسكرات "إعادة تعليم" سياسية.

ويشير هؤلاء إلى أنه يتم احتجاز أفراد الأقليات المسلمة في الصين لارتكابهم تجاوزات على غرار إطلاق لحاهم أو ارتداء النقاب.

وقال الباحث في الشأن الصيني لدى منظمة العفو الدولية باتريك بون في بيان إن على دول العالم الملتئمة في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء "إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة الصينية بشأن وجوب وضع حد لحملة القمع الممنهجة في منطقة شينجيانغ التي تحظى بحكم ذاتي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لما يقارب من مليون شخص".

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