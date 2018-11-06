الزعيم الكوري الشمالي يحصل على أول لوحة "بورتريه" رسمية له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بي بي سي )

كشفت كوريا الشمالية النقاب عن ما يُعتقد أنه أول لوحة رسمية مرسومة لكيم جونغ أون، مما يرفع القائد الكوري لمرتبة جديدة في التمجيد.

وفي حين أن لوحة والده موجودة في جميع أنحاء البلاد ، ظلت صورة كيم جونغ أون منذ فترة طويلة كخليفة بدلاً من كونه قائداً في حد ذاته.

مع مرور الوقت شهد دور كيم جونغ اون تغيرًا تدريجيًا ، حيث أنه ساعد كثيرًا في سلسلة من الزيارات الدولية في عام 2018.

الصورة الجديدة الضخمة كانت معروضة خلال زيارة الرئيس الكوبي.



مصدر الصورة | بي بي سي

لم يكن هناك صورة رسمية من قبل؟

كلا. إذا كنت تتذكر رؤية صور السيد كيم ، فستكون تلك صور فوتوغرافية ، وليس لوحات ، أو قد تكون رسومات فنان معجب غير رسمية.

تظهراللوحة الجديدة الزعيم الكوري مبتسماً ، ينظر الى جهته اليسرى ، بينما يرتدي بدلة وربطة عنق على النمط الغربي.

يقول أوليفر هوثام المحلل في ن.ك. نيوز في حديث لـ(بي.بي.سي) "ان ظهور صورة لجون جونغ أون بهذا الاسلوب هو تلميح قوي بأن النظام قد يبدأ في اتخاذ خطوات لتطوير تمجيد شخصية كيم جونغ أون." .

ويضيف هوثام بالقول "إن أسلوب اللوحة مشوق للغاية مقارنة بصورة أسلافه الأكبر سنا ، والتي "سيفهم الكوريون الشماليون بالتأكيد رمزية هذه الحركة".

للرمزية والتمجيد للزعماء أهمية بالغة في كوريا الشمالية: حيث يتم تعليق صور لأب وأم كيم كيمونغ أون في كل مبنى في البلاد.

منذ توليه السلطة في عام 2011 ، أصبح القائد الحالي أقرب إلى خلفه وتلميذ أسلافه المتغطرسين ، ولكن ليس بنفس الدرجة بعد.

كيف تغيرت صورة كيم جونغ أون؟

انتقل كيم جونغ أون إلى رأس الدولة بشكل مفاجئ عندما توفي والده بشكل غير متوقع في عام 2011.

كان كيم عديم الخبرة نسبيا ولم يتم بناؤه كقائد مستقبلي .

مع مرور الوقت ، تغيرت صورته ، بحسب أندريه أبراهاميان من معهد جريفث آسيا.

ويضيف : "تتضمن أهم علامات التغيير مجموعة من الأغاني والمنتجات الثقافية التي تحتفي بذكرى كيم جونغ أون وعائلته - والتي يشار إليها باسم سلالة بايكدو - كما أعاد هيكلة الحكومة لتكون مختلة من الداخل ، ولها خط استراتيجي جديد ، منفصلة عن تلك التي كانت في عهد والده "

في الوقت الذي اتبع فيه والده أجندة عسكرية أولى ، دفع كيم جونغ أون باتجاه سياسة ثنائية المسار لتطوير أسلحة نووية بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد.

يقول هوثام: "كل ما حدث في عام 2018 عمل أيضًا على ترسيخ صورته".

"لقد كانت 8 لقاءات مع رؤوساء الدول الأجنبية بمثابة سعادة لمروجي بيونغ يانغ ، ومساعدتهم على رسم الزعيم كرجل دولة يحظى باحترام دولي على قدم المساواة مع شي جين بينغ ودونالد ترامب."



أين يمكنك رؤية الصورة؟

حتى الآن ، تم عرضها على شاشة التلفزيون فقط خلال زيارة للرئيس الكوبي ميجيل دياز .

ليس من الواضح بعد كيف ستتعامل بيونغ يانغ مع العروض في المستقبل أو ما إذا كانت ستظهرها بشكل منتظم.

في الوقت الحالي ، من المرجح أن ينتهي الأمر باللوحة في مخزن محكم بشدة ، كما قال أبراهاميان ، ليتم عرضها في مناسبات خاصة فقط.

ووقت الحاجة سيتم اخراجها وتعليقها في كل مكان في بيونغ يانغ ، لدعم الدعاية والترويج له كما هو الحاصل مع صور والده .

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