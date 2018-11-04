كوريا الشمالية تهدد بتعزيز ترسانتها النووية

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية(وكالات)

هددت كوريا الشمالية بتعزيزِ ترسانتها النووية إذا لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوباتِ الاقتصادية المفروضة على البلاد.



البيانُ الصادر عن وزارةِ الخارجية جاء وسطَ شعورٍ بالقلق بين واشنطن و سول بشأنِ استخدامِ العقوباتِ والضغطِ من أجلِ إرغامِ كوريا الشمالية على التخلي عن برنامجِها النووي.



وأكدت الوزارة أن كوريا الشمالية يمكنها استعادة سياستها المعروفة باسم "بيونغ جين" المتمثلة في تطوير قوتها النووية وتنمية اقتصادها في نفس الوقت إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها.

ولم يصل بيان كوريا الشمالية إلى التهديد بالتخلي عن المفاوضات النووية الجارية مع الولايات المتحدة.

لكن بيونغ يانغ اتهمت واشنطن بعرقلة الالتزامات التي تعهد بها الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس دونالد ترمب في قمتهما التي عقدت في يونيو/حزيران في سنغافورة من أجل العمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، بدون أن توضح كيف ومتى جرت هذه العرقلة.

وقال البيان الصادر باسم مدير معهد الدراسات الأميركية بالوزارة: "تعتقد الولايات المتحدة أن العقوبات والضغط المتكرر يؤدي إلى نزع السلاح النووي. ونحن لا يمكننا الاستمرار في الضحك على هذه الفكرة الحمقاء".

وأضاف "تحسين العلاقات والعقوبات لا ينسجمان مع بعضهما البعض".

وبعد سلسلة من الاختبارات النووية والصاروخية الاستفزازية في العام الماضي، تحول كيم إلى الدبلوماسية عندما التقى ترمب بين ثلاث قمم مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، الذي ضغط بقوة لإحياء الدبلوماسية النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.



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