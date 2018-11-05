واشنطن: طهران أنفقت 16 مليار دولار لدعم الإرهاب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن طهران أنفقت أموالاً طائلة لدعم الإرهاب العالمي، بالتزامن مع فرض واشنطن للحزمة الثانية من عقوباتها على النظام اليوم.

وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر" أن الأموال المنفقة هي من العوائد الإضافية التي حصل عليها النظام الإيراني من الاتفاق النووي، وقالت الخارجية الأمريكية إنه بدلاً من أن يستثمر النظام الإيراني تلك العوائد في تحسين وضع الشعب في إيران، فإنه عمد لتكريسها من أجل أجندته في تقويض استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت الوزارة أن النظام الإيراني أنفق أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012 على دعم النظام والميليشيات الموالية لها في المنطقة، من بينها 700 مليون دولار تنفق سنويًا في تمويل ميليشيات حزب الله اللبنانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال في وقت سابق إن إيران ستسعى في نهاية المطاف إلى التفاوض على اتفاقية جديدة، واصفًا اتفاق عام 2015 النووي، الذي انسحب منه من جانب واحد العام الجاري، بأنه كارثي.

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة: "سيكون لدينا أشد عقوبات على الإطلاق، على النظام الإيراني" .

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