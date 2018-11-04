بومبيو يؤكد أن العقوبات على إيران تستهدف النظام فقط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن العقوبات التي ستعيد واشنطن فرضها على إيران، تستهدف النظام في طهران، وليس الشعب الإيراني.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه في الخامس من نوفمبر ستفرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني مشددا على أن هدفنا هو إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية.

وأضاف: "أن العقوبات ستستهدف النظام، وليس الشعب الذي عاني من سوء إدارة حكومته ومن السرقات والوحشية".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في مايو الماضي، واصفا إياه بأنه "معيبا في جوهره".

وغرد ترامب يوم الجمعة على تويتر "العقوبات مقبلة"، مستخدما شعار المسلسل التليفزيوني الشهير لعبة العروش "الشتاء مقبل".

وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من العقوبات في أغسطس الماضي.

أما العقوبات الجديد، فهي تعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

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