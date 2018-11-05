هبوط في أسعار النفط إثر العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

كوريا الجنوبية ستتابع استيراد النفط من إيران

في السياق، قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية الإثنين، إن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الإيراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.

وكوريا الجنوبية أحد حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر المشترين للنفط الإيراني في آسيا وقد طلبت من واشنطن "أقصى قدر من المرونة" الأسبوع الماضي بعد أن ألغت بعض شركات المقاولات الكورية الجنوبية عقودا مرتبطة بالطاقة في إيران بسبب صعوبات في التمويل.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لـ8 مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.ثمانية، وبموجب القانون الأمريكي يمكن منح استثناءات لفترة تصل إلى 180 يوما.

هبوط أسعار الخام

سُجّل هبوط في أسعار النفط اليوم، الإثنين، بعد أن أدت استثناءات ستسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت على الأقل مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات الوقود الإيرانية.

وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتا أو 0.6 في المئة من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت غرينتش.

وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا يوم الاثنين.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية. ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.

المزيد من الأخبار

أول تصريح لروحاني بعد قرار ترامب: "سنخترق العقوبات"

إنفاذ الحزمة الثانية من العقوبات على طهران