أول تصريح لروحاني بعد قرار ترامب: "سنخترق العقوبات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين، إن بلاده ستواصل بيع النفط، وذلك مع يوم سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران. وأضاف روحاني إن إيران سوف تخرق العقوبات، مشيرا إلى 8 دول تستورد نفط بلاده سيتم إعفاؤها من العقوبات الأمريكية، بقوله: "حتى لو لم تكن الدول الـ8 أعفيت، فاننا سنستمر في بيع نفطنا"، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

وقال ترامب: "لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي، إذا عدتم إلى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب، سترون أن إيران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا: "الآن لا أحد يتحدث عن ذلك".

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