منوشين: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب والعقوبات مهمة لردعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن العقوبات الجديدة على طهران تمثل أقصى ضغط اقتصادي تم فرضه على النظام الإيراني. وأوضح منوشين، في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن العقوبات تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة الأميركية لتغيير سلوكيات طهران ودفعها للموافقة على اتفاق نووي أفضل بالمستقبل.

وأضاف أن إعادة جهات قديمة إلى لائحة العقوبات وإضافة 300 جهة جديدة يعني نهاية التساهل الذي انتهجته إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما.

كما أشار إلى أن العقوبات الجديدة تمثل خطوة مهمة لإحكام السيطرة على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى استغلال النظام المالي العالمي لتمويل حلفائها، وذلك بدعمها لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وميليشيات الحوثي في اليمن، ودعم حزب الله في لبنان وإمداده بالسلاح.

كذلك ختم منوشين مقاله بالتأكيد أنه بفرض العقوبات فإن واشنطن طوت صفحة الاتفاق النووي الذي يراه الرئيس دونالد ترمب أحد أسوأ الاتفاقات التي أُقحمت فيها، موضحاً أن الاتفاق كان الهدف منه تحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني، إلا أن النظام استغل أمواله لدعم الإرهاب بدلاً من الشعب.

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