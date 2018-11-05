خطف نحو 80 شخصًا في شمال غرب الكاميرون

أخبار الآن | ياوندي - الكاميرون (رويترز)

أعلنت مصادر حكومية وعسكرية لرويترز أنّ نحو 80 شخصًا معظمهم من تلاميذ المدارس خطفوا في مدينة باميندا بشمال غرب الكاميرون في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.



ولم يتضح من المسؤول عن عملية الخطف التي وقعت في منطقة ناطقة باللغة الإنجليزية من الكاميرون حيث يقاتل انفصاليون لتشكيل دولة انفصالية.

ويقاتل حالياً مئات الانفصاليين المسلحين المنقسمين في مجموعات متفرقة في الغابة الاستوائية، بعنف وبشكل يومي الجيش الكاميروني.

وقد وعدوا بشنّ حرب في يوم الانتخابات الرئاسية التي اجريت الشهر الماضي مهددين بمهاجمة الناخبين الذين يذهبون للادلاء بأصواتهم.

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