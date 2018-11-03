استدعاء سفيرة تركيا من أوغندا لارتدائها ثوباً إغريقياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

استدعت وزارة الخارجية التركية السبت سفيرة تركيا في أوغندا بعد التقاط صور لها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية التركية وهي ترتدي زيا أشارت تقارير إلى أنه مستوحى من الحضارة الإغريقية.

وأظهرت الصور التي نشرها حساب البرلمان الأوغندي على تويتر، السفيرة التركية صدف ياوزالب، وبجانبها مسؤول تركي وهي ترتدي ثوبا أشْبَهَ برداءٍ اغريقي تراثي.

وأقامت صدف ياوزالب، السفيرة التركية في أوغندا، حفل استقبال في كمبالا احتفاء بالذكرى السنوية لقيام الجمهورية التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

والسبت نشرت صحيفة "سوزجو" القومية التركية الصور على صفحتها الأولى وقالت إن ياوزالب كانت ترتدي زي هيلين الطروادية، التي أشعل جمالها حرب طروادة بحسب ملحمة الإلياذة، وإن مساعدها كان يرتدي الزي الكامل للإله "زيوس" مع إكليل من أغصان الزيتون.

وقالت الصحيفة "إنها فضيحة مدوية في عيد الجمهورية، السفيرة كانت هيلين ومساعدها كان زيوس".

ومن شأن هذا التوصيف إثارة غضب القوميين الأتراك الذين يصرون على تأكيد الطابع التركي للدولة الحديثة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان "إطلاق تحقيقات عاجلة بعد نشر صور على شبكة تواصل اجتماعي ووسائل إعلام لسفيرتنا في حفل الاستقبال".

وتابع بيان الخارجية التركية "في هذا الإطار، تم استدعاء السفيرة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على تويتر استدعاء السفيرة التركية.

وأوردت صحيفة "سوزجو" أن ياوزالب تنتمي إلى السلك الدبلوماسي وهي تشغل منصب سفيرة تركيا في كمبالا منذ خمس سنوات.

وأفادت تقارير بأن ياوزالب كانت تروّج لفاعليات "عام طروادة" للاحتفال بمرور عشرين عاما على إدراج المدينة، التي تقع آثارها قرب مدينة جناق قلعة في غرب تركيا، في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو".

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