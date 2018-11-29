لجنة التحقيق تكشف سبب سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تقرير أحمد أبو القاسم)

أشارت لجنة التحقيقات المكلفة بحادثة الطائرة الإندونيسية المنكوبة عن وجود مشاكل تقنية تعرضت لها الطائرة قبل إقلاعها، فيما أشارت بتكرار ذلك الأمر فى الرحلة السابقة للطائرة نفسها. " الطائرة المنكوبة التابعة لشركة ليون إير لم تكن مؤهلة للطيران" هكذا أشارت التحقيقات حول حادثة سقوط الطائرة الإندونيسية التي راح ضحيتها كل من كانوا علي متنها ذلك اليوم.

رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا نورتشايو أوتومو، ذكر بأن الرحلة الجوية التي قامت بها الطائرة في 28 أكتوبر من بالي إلى جاكرتا، واجهت مشاكل تقنية مشابهة لما تعرضت له الرحلة المنكوبة في اليوم التالي من جاكرتا إلى بانجكال بينانغ.

وأضاف بأن هذا هو أساس التوصية لشركة الطيران، فيما أشار المحققون إلى أن طيار الرحلة المنكوبة أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة تواجه "مشكلة في التحكم"، قبيل سقوطها في بحر جاوة ومقتل 189 حصيلة الركاب الذين كانوا على متنها.

وكشفت لجنة سلامة النقل قبل الإعلان رسمياً عن تقاريرها، بوجود المزيد من تفاصيل المشاكل، التي واجهها الطيارون للتحكم في الطائرة وهي من طراز بوينغ

حيث طلب أحد الطيارين من موظفي المراقبة الجوية تأكيد ارتفاع وسرعة الطائرة التي بدأت رحلتها في ساعة مبكرة من الصباح.

وأشارت اللجنة بأن نظاماً آليا في الطائرة وجه مقدمتها إلى أسفل، لتفادي توقف المحركات عن العمل، بعد أن تلقى النظام إشارة بطريق الخطأ تفيد بأن المحركات ستتوقف، فيما تعرض طياري رحلة الطائرة في اليوم السابق للحادث لمشكلة مشابهة إلى أن أغلقوا هذا النظام الآلي.

تبقى تلك التفسيرات مجرد أسباب مبدئية لتقارير تستند عليها لجان التحقيق، وقد يظهر سبب رئيسي آخر ومختلف لسقوط الطائرة، علنا نصل لإجابات منطقية حول تساؤلات سقوط الطائرات الإندونيسية فى الآونة الأخيرة .

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