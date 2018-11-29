دي مستورا يعلن إخفاق محادثات أستانا بشأن سوريا

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن روسيا وتركيا وإيران، أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس، بشأن تشكيل لجنة دستورية سورية، خلال اجتماع في أستانا عاصمة كازاخستان.

وعبّر المبعوث الخاص في بيان له الخميس، عن أسفه الشديد لعدم تحقيق تقدم ملموس، من أجل التغلب على الجمود المستمر منذ 10 أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية.

ولفت البيان إلى أنّ هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في أستانا عام 2018، مشيراً إلى أنها كانت فرصة مهدرة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة.

والخميس، اختتمت اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا، الذي استمر يومين في العاصمة الكازاخية أستانا، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

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