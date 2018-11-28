سوريا والنفط.. محور لقاء بن سلمان وبوتين في قمة العشرين

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ملفي سوريا وسوق النفط، خلال لقائهما نهاية الأسبوع، على هامش قمة العشرين التي تعقد في الأرجنتين.

وقال مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، إن اللقاء يهدف إلى بحث المستجدات بين البلدين، في إطار تطوير العلاقات بين روسيا والسعودية.

من جهة ثانية، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وأوبك التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100%، وذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لتحقيق الربحية من النفط الصخري يتراوح بين 35 و45 دولاراً للبرميل.

وأكد الأربعاء، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس، بالأرجنتين يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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