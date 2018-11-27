مدير حملة ترامب يكذب على الـ"FBI"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت الأدلة القضائية يوم الإثنين أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية كذب في تحقيقه على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وعلى معاوني المحقق الخاص "روبورت مولر" بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحاديه مخالفاً بذلك اتفاقاً مع ممثلي الادعاء.

وصرح مانافورت أنه يرفض ادعاءات مولر في مسئلة كذبه على المحققين واتفق كل من المحقق الخاص ومحامو مانافورت على عدم تأجيل إصدار الحكم وتحديد موعد المحكمة على الفور.

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