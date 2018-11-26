عاصفة رملية تجتاح مدينة صينية.. (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت مدينة تشانغي الصينية عاصفة رملية استمرّت لعدة ساعات، حملت معها آلاف الأطنان من الغبار والرمال.

ودفعت هذه العاصفة بسكان المدنية إلى ارتداء كمامات القماش على وجوههم لصعوبة التنفس بسبب كثافة الغبار في الجو، كما أخذوا يشكون من السعال والالتهابات المختلفة في الجهاز التنفسي ومن صعوبة في الرؤية، بسحب ما ذكرت وكالات الأنباء المحلية.

وتجتاح هذه العاصفة مناطق عديدة في الصين، ومن المتوقع أن تضرب جنوب شرق البلاد لتكتسح تشونغتشينغ في غضون ساعات قليلة، ومن ثم قوانغتشو.

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