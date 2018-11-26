زلزال قبالة تايوان يصل لقوة 5,6 درجات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات قبالة الساحل الغربي لتايوان و لم ترد أية تقارير عن خسائر بشرية أو ماديّة ، بحسب معهد الجيوفيزياء الأميركي.

وقد تم تحديد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 05,57 على بُعد حوالى 100 كلم من أرخبيل بيسكادوريس في مضيق تايوان على عمق 1ثلاثة عشر كيلومترا.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ بعضاً من سكّان ماغونغ، كبرى مدن أرخبيل بيسكادوريس الصغير التابع لتايوان، انتابتهم حالة من الذعر لحظة وقوع الزلزال فخرجوا من منازلهم مسرعين.

وكان الزلزال قوي بحيث شعر به السكان في هونغ كونغ الواقعة على بعد 470 كلم من مركز الزلزال.

من جهته قال مكتب المناخ المركزي في تايوان إنّ قوة الزلزال بلغت 6,1 درجات.

وفي هونغ كونغ قالت السلطات إن السكان شعروا بالزلزال على الرغم من أن مركزه يقع على بعد 470 كلم شمال شرق المستعمرة البريطانية السابقة.

وتقع جزيرة تايوان بالقرب من خط التقاء صفيحتين تكتونيتين يؤدّي احتكاكهما ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي كبير.

وفي شباط/فبراير المنصرم تعرضت مدينة هوالين في شرق تايوان لزلزال بقوة 6,4 درجات أدّى إلى مقتل 17 شخصاً.

ويعود أعنف زلزال ضرب تايوان في العقود الأخيرة إلى أيلول/سبتمبر 1999 حين عندما لقي 2400 شخص مصرعهم من جراء زلزال بلغت قوته 7,6 درجات.

المزيد:

زلزال يضرب شمال غربي الصين