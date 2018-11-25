تيريزا ماي: بريكسيت رسم شكل العلاقة مع الإتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (مؤتمر صحفي)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن إتفاق بريكسيت يرسم شكل علاقة بريطانيا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل. ماي أوضحت ان حكومتها ستضع نظاما جديدا في بريطانيا يخدم المزارعين والصيادين , مشيرة الى أنها ستعمل أيضا على سلاسة انتقال البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

و تابعت ماي في مؤتمر صحفي عقدته بعد توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه سيكون لبريطانيا الحق في السيادة على محاكمها ونظامها القضائي. و أشارت ماي الى أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي الأمن والوظائف والمهاجرين وهو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بريطانيا. كما قالت تيريزا ماي "إنه ليس من الوارد الدخول في مفاوضات جديدة , كما أن الاتفاق كان ثمرة تفاوض صعب وشاق".

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