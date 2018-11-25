ماكرون: بريكست يدل على أن أوروبا تحتاج لإعادة تأسيس

أخبار الآن | بروكسيل- بلجيكيا (أ ف ب)

صادق قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست منذ قليل وقبل اجتماع القادة، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بريكست يشكلُ دليلا على أن الاتحادَ الأوروبي بحاجةٍ إلى إعادةِ تأسيس. وحول العلاقاتِ المستقبلية مع لندن، قال ماكرون إنها لا تزال تتطلب تحديدا.

وقال إيمانويل ماكرون "إنها لحظة حرجة للاتحاد الأوروبي"، الذي يحتاج في رأيه إلى "إعادة تأسيس". وأضاف "هذا يبيّن أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفا" لكنه "قابل للتحسين"، واصفا الاتفاق مع لندن بانه "جيد".

وأضاف ان العلاقات المستقبلية مع لندن "لا تزال تتطلب تحديدا"، متابعا "من الواضح ان المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور مهم يمكن ان يتطور". وجعل ماكرون من إعادة اطلاق المشروع الاوروبي أحد عناوين ولايته، لكنه يجد صعوبة في اقناع شركائه الاوروبيين.

ويدعو في هذا الاطار الى موازنة مستقلة لمنطقة اليورو دعما للاستثمار، والى إنشاء جيش اوروبي على صعيد الدفاع المشترك.

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