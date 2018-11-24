سفراء غربيون يبحثون انتهاكات أقليات الإيغور في شينجيانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (سعد النعواشي)

مجموعة من السفراء الغربيين في بكين طلب قرّروا عقد اجتماع مع أرفع مسؤول في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة، لاستيضاح الأمور المتعلقة بحقوق أقلية الإيغور.

مصادر مطلعة نقلت، أن مجموعة من 14 سفيرا غربيا في بكين، بقيادة كندا تجري مباحثات لعقد اجتماع مع مسؤولين في إقليم شينجيانغ ذا الغالبية المسلمة ، من أجل طلب تقديم إيضاحات فيما يتعلق بانتهاكات تعرضت لها أقلية الإيغور العرقية.

كما طلب السفراء مقابلة تشين كوانجو رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ الذي يشرف على معسكرات كان قد أرسل إليها مليون من الإيغور ، الذين يبقون هناك لفترات غير محددة دون محاكمة.

- السفراء طلبوا مقابلة رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ

ويقول مسؤولون إن زيارة مجموعة السفراء المبعوثين إلى الصين هدفها وقف الحملات والإرهاب الممارس ضد أقليات الإيغور .

- يطالب السفراء بوقف الإرهاب الممارس ضد الإيغور

مصدر دبلوماسي قال إنه سيتم عرض رسالة - " سُرّبَت إلى وكالة رويترز " - كان قد أعدّها السفراء الغربيون على دول أوروبية ربما تشارك في التوقيع عليها .

- رسالة السفراء عرضت على دول أخرى للتوقيع عليها

وأشار السفراء إلى أن الرسالة تبدي قلقهم الشديد من النتائج التي خلص إليها تقرير الأمم المتحدة عن شينجيانغ، والذي تحدث عن وجود العديد من التوثيقات التي تفيد بأنه يجري احتجاز مليون أو أكثر من الإيغور فيما يشبه معسكرات اعتقال ضخمة تكتنفها السرية.

- الرسالة تعبر عن قلق السفراء بنتائج تقرير الأمم المتحدة

السفراء الغربيون كشفوا النقاب عن تفاجئ الحكومة الصينية وارتباكها بسبب وجود النشطاء الحقوقيين .

- السفراء الغربيون: الصين مرتبكة من وجود نشطاء حقوقيين

العائلات الصينية تكونت لديها أفكار مختلطة بشأن ما وُصِف بالميول الإرهابية للإيغور بحسب رواية الحكومة الصينية

- السفراء: العائلات تكونت لديها مشاعر مختلطة بشأن الإيغور

من جهتها الحكومة الصينية لم تعترف بمعسكرات إعادة التأهيل واكدت أنه يتم إرسال بعض المواطنين ممن ارتكبوا مخالفات بسيطة إلى مراكز للتأهيل المهني لتوفير فرص عمل لهم.

- الحكومة الصينية تستنكر ما يسند إليها من اتهامات بشأن الإيغور

ويتحمل الملايين من الصينيين ضغوطاً كثيرة بسبب المراقبة المستمرة بالكاميرات التي تستطيع التعرف على الوجوه وأجهزة المسح الذكي الخاصة بدوريات الشرطة ، إضافة إلى أجهزة تنصت ومراقبة .

- الصينيون يتحملون ضغوطاً عالية بسبب المراقبة المشددة

ووفقاً لصحيفة SOUTH CHINA MORNING POST ،فإن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية نشرت الطائرات على شكل طيور في خمس مقاطعات على الأقل في السنوات الأخيرة لمراقبة الأقليات.

- طيور للتجسس في إقليم شينجيانغ

من جهتها ، تصف الصين هذه التدابير بأنها حيوية بعد الهجمات الإرهابية التي نفذها متعصبون من الإيغور في السنوات الأخيرة ، على حد تعبيرها ، ويؤكد مسؤولون صينيون أنهم يحاربون التطرف والانفصالية في المنطقة.

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