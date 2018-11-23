الصين "تدين بحزم" الهجوم على قنصليتها في كراتشي بباكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أدانت الصين بحزم الجمعة 23 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الهجوم الذي استهدف قنصليتها في مدينة كراتشي الباكستانية وأسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شانغ في لقاء دوري مع الصحافيين إنّ "الصين تدين بحزم كل هجوم عنيف على وكالات قنصلية دبلوماسية، وتطلب من باكستان اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن المواطنين والمؤسسات الصينية في باكستان".

وكان ضابط في الشرطة الباكستانية قد أعلن صباح الجمعة أن مجموعة تصل إلى أربعة رجال حاولت دخول القنصلية الصينية واعتراض الحراس عند نقطة المراقبة الأولى ما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وأضاف "جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

وتبنت إحدى المجموعات الانفصالية الباكستانية الهجوم على القنصلية دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

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