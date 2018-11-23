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مقتل 2 من عناصر الشرطة في القنصلية الصينية في كراتشي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

قتل اثنين من عناصر الشرطة في هجوم مسلح تبنته مجموعة انفصالية باكستانية في القنصلية الصينية في كراتشي.

وأعلن ضابط في الشرطة الباكستانية أن مجموعة تصل إلى أربعة رجال حاولت دخول القنصلية الصينية اليوم واعتراض الحراس عند نقطة المراقبة الأولى ما أدى إلى تبادل إطلاق النار.

 وأضاف "جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة". 

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