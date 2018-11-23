الـ Black Friday وسرّ التسمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفال)

ينتظر الملايين في مختلف الدول يوم الـBlack Friday بترقب شديد للاستفادة من الخصومات والتخفيضات التي تقدمها المتاجر في هذا اليوم..

فكرة هذا اليوم ترتبط بالأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة قبل نحو 150 عاما، وما تبعها من خسائر مالية، أدت إلى ركود كارثي لحركة البيع، ما دفع المتاجر إلى تخفيض أسعارها، لدفع الناس إلى شراء البضائع، ليصبح هذا الأمر تقليداً أميركياً، يقام كل عام.

يعود سبب تسميته بالـ Black Friday، إلى الفوضى والازدحام في حركة المرور، وخروج الناس بأعداد كبيرة للشراء إلى الأسواق.

وهناك رأي آخر، وهو أن اللون الأسود في مجال المحاسبة يدل على التخلص من البضائع في المخازن، وبالتالي تحقيق الربحية التي لطالما تمّ التّعبير عنها باللّون الأسود.

وعلى غرار الـ Black Friday، فإن دولة الإمارات تُطْلِق عليه اسم الجمعة البيضاء وتشهد البلاد في هذا الوقت من السنة تخفيضات على كافة المنتجات وبنسب متفاوتة،كما أن بعض هذه التخفيضات يستمر لبضعة أيام وليس في يوم الجمعة فقط.

في الـ Black Friday، تقوم أغلب المتاجر والمواقع الإلكترونية حول العالم بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة على أغلب منتجاتها قد تصل إلى السبعين في المئة وربما أكثر، إذ تقدم المواقع الإلكترونية خصومات على منتجات عديدة، إضافة إلى تقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.

ويعتبر الـ Black Friday أهم يومَّ لتجار التجزئة إذ إن ثلاثين في المئة من مبيعاتهم، تأتي في هذا اليوم.

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