الجمعة البيضاء تجتاح الأسواق الإلكترونية والمحلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بمناسبة يوم "الجمعة البيضاء" والمعروف عالمياً بـ "بلاك فراي داي"، اجتاحت العروض والتنزيلات المواقع الإلكترونية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأطلق على هذا اليوم عدة أسماء تسويقية اختلفت بين الجمعة البيضاء، أو الجمعة الصفراء أو البرتقالية، إلا أن يوم "الجمعة البيضاء"، هو النسخة الإقليمية من "بلاك فراي داي" العالمي الذي جلبته إحدى مواقع التسوق الإلكترونية إلى الشرق الأوسط عام 2014.

وابتدأت العروض الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) وتستمر حتى يوم السبت 24 تشرين الثاني (نوفمبر).

ولقت التنزيلات على مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءاً من الإلكترونيات وصولاً إلى الألبسة والأكسسوارات وغيرها، تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي لهذا الحدث الذي يصادف في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.

ويعود تاريخ هذا اليوم إلى عام 1869، بعد ضعف الاقتصاد الأوروبي وإفلاس رجال الأعمال، أجبر التجار على تخفيض أسعار السلع فجأة ما جلب الملايين من الزبائن، فبات اليوم يعرف بـ "بلاك فراي داي".

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