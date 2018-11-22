فيضانات بهايتي مليئة بالقمامة البلاستيكية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أمتلأت الفيضانات في هايتي الأسبوع الماضي بالقمامة البلاستيكية وتعانى هايتى من أزمة اقتصادية فى الوقت الذى بدأت تـَقل فيه المساعدات الأجنبية للبلاد، يأتى ذلك فى الوقت الذى تـَبذل فيه سلطات هايتى جهودها للتعافي من آثار إعصار إرما الذى ضربها منذ أكثر من شهر وتسبب فى غمر المزارع بمياه الأمطار الغزيرة وتضرر نحو 18 ألف شخص.



وكانت أعمال عنف اندلعت أمس الاثنين، فى هايتى للمطالبة بإقالة الرئيس جوفينيل مواز على خلفية قضايا فساد واختلاس، حيث أحرق المتظاهرون إطارات السيارات فى الطرقات العامة، بعد إطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الشرطة.

وكان المتظاهرون قد طالبوا خلال مسيرة بالتحقيق فى ما يقولون هو سوء الاستخدام المزعوم لصناديق بتروكاريبى برعاية فنزويلا.

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