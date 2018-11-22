ترامب يتوعد المهاجرين: سنستخدم القوة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة لمنع دخول المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك، إن تطلب الأمر على حد قوله.

وألمح ترامب في تصريح صحافي، إلى إعطاء الضوء الأخضر للجيش الأمريكي، بالتعامل مع المهاجرين، لافتاً إلى وجود قار بإغلاق حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود البلاد الجنوبية "لن يكونوا مؤهلين للتقدم بطلبات لجوء إلى الولايات المتحدة، في حين أشارت وزارتا العدل والأمن الداخلي، أنه سيحرم مَن ينتهك أي قيود رئاسية على دخول البلاد من حق طلب اللجوء.

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وكان البيت الأبيض، أصدر تفويض للقوات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك باستخدام القوة إن تطلب الأمر.

يأتى ذلك، فيما يواصل آلاف المهاجرين من السلفادور، الفرار إلى حدود المكسيك، أملا فى الوصول إلى الولايات المتحدة، وتكدسهم فى المنطقة المحاذية للجدار الحدودى.

ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة، رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى عملية تسلل من قبلهم.

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