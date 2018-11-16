خطأ قطع ولصق يظهر تهم سرية ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشف مدعون عن غير قصد وفي إطار قضية غير متصلة، تهم سرية ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع-ولصق، حسب ما ذكرت وكالة أ.ف.ب.

ولم تعرف بعد طبيعة الاتهام الموجه لأسانج، إلا أن موقع "ويكيليكس" ذكر أن مؤسسه جوليان أسانج، والذي قام بنشر وثائق سرية أمريكية عام 2010، تم توجيه الاتهام له في الولايات المتحدة عن طريق الخطأ.

وكتب موقع "ويكيليكس" على "تويتر": "وزارة العدل الأمريكية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قطع ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضاً في المنطقة الشرقية لفيرجينيا".

والتهم ضد أسانج التي لا تزال سرية كشفت عنها مساعدة المدعي الأمريكي، كيلين دواير، لدى تقديمها وثائق للقضية غير المتصلة وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقاً.

وكتبت دواير "نظراً لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فإن ما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج"، مضيفة في وقت لاحق إن التهم "يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج"، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وتنبهت وسائل الإعلام الأميركية الخميس إلى الكشف غير المقصود عن الاتهام إثر تغريدة من سيموس هيوز، نائب مدير "البرنامج حول التطرف" في جامعة جورج واشنطن، والذي يعرف بأنه يتابع قضايا المحكمة عن قرب.

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