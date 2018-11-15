إنقاذ 13 شخصاً بعد تصادم سفينتي صيد في بحر اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اصطدمت سفينتا صيد إحداهما يابانية والأخرى من كوريا الجنوبية، على بعد نحو 330 كيلومترا شمال شرقي جزيرةٍ تختلف الدولتان على السيادة عليها في بحر اليابان.

وقالت قوات خفر السواحل إن السفينة الكورية الجنوبية غرقت بعد الحادث ، و ُأنقذ 13 بحارا وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية وقوع الحادث وقال إنه لم تقع خسائر بشرية في الجانب الياباني.



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