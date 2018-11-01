موظفو "غوغل" يتظاهرون في المكاتب ضد سلوكيات التحرش والعنصرية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



نظم المئات من موظفى شركة "غوغل"، في آسيا، وقفة احتجاجية، ومن المتوقع أن يتابع هذه الاحتجاجات آلاف آخرون، في مكاتب "غوغل" حول العالم وسط شكاوى من التمييز الجنسي والعنصرية، وفي بيان صدر في وقت متأخر دعا المنظمون داخل الشركة تعيين ممثل فى مجلس إدارتها، وطالبوا بإجراء تغييرات فى أعمال الموارد البشرية في "غوغل"، تهدف لوقف المضايقات والعنصرية، بحسب "رويترز"..

وقال "ساندر بيتشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، في بيان، إن "الموظفين أثاروا أفكارا بناءة، وأن الشركة سوف أخذ جميع ملاحظاتهم حتى تتمكن من تحويل هذه الأفكار إلى أفعال"، تأتي هذه المظاهرات عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأسبوع الماضي، كشفت فيه "غوغل" أنها دفعت، لـ "أندرو روبن"، مبلغ 90 مليون دولار وطلبت منه الاستقالة بعد اتهامه بسوء السلوك الجنسى داخل الشركة.

فيما نفى "روبن" هذه المزاعم، وقال إنها تحتوي على الإشاعات، حول تعويضه من الشركة، ولم تطعن "غوغل" في التقرير لحد الآن..

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