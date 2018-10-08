العثور على نحو ألفي جثة بعد زلزال اندونيسيا

أخبار الآن | أندونيسيا - (أ ف ب)

أعلنت السلطاتُ المحليةُ الاندونيسية أن حصيلةَ الزلزال الذي تَبِعه تسونامي في جزيرة سولاويسي الأسبوع الماضي، بلغت نحو ألفي قتيل، متوقعة ازدياد الحصيلةِ بشكلٍ إضافي، حيث لايزال آلافُ الأشخاص في عداد المفقودين. وقال الناطقُ باسم الجيش إنه تم العثور على 1944 جثة في مدينة بالو وضواحيها.

وأوضح المسؤول ان "هذا الرقم يمكن ان يرتفع أكثر لانه لم نتلق بعد الامر بوقف أعمال البحث عن جثث. وتخشى السلطات ان يكون هناك نحو خمسة آلاف مفقود، يحتمل انهم تحت الانقاض.

ولم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين فيما تتركز الجهود حاليا على انتشال الجثث وتعدادها.

وتفكر الحكومة بجعل بلدتين قرب بالو، هما بيتوبو وبالاروا، دمرتا من جراء الكارثة مقبرة جماعية وتركهما على حالهما. وفي بالاروا هناك مجمع ضخم من المساكن الاجتماعية غمرته الوحول.

ويقول غوبال الذي يبحث عن اثر لاقربائه تحت المنازل المطمورة "حتى لو توقفوا، سنواصل أعمال البحث بانفسنا" فيما تقوم جرافات ورجال انقاذ بالتفتيش تحت الانقاض الاثنين.

وهناك حوالى ألفي شخص بحاجة لمساعدة انسانية عاجلة في المنطقة، كما هناك نقص في المياه العذبة. وبدأت المساعدة الانسانية بالوصول الى مناطق أوسع فيما تمكن الجيش ومنظمات غير حكومية من تجاوز العقبات اللوجستية بشكل تدريجي.

لكن في المناطق النائية لا يزال حجم الخسائر غير معروف وتمكنت أولى المروحيات من ايصال مواد غذائية وتجهيزات فقط.

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