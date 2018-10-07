إندونيسيا توقف البحث عن المفقودين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا إن عمليات البحث عن جثث ضحايا الزلزال القوي وأمواج التسونامي على جزيرة سولاويسي ستتوقف يوم الخميس.



وأعلنت الوكالةُ الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أنها اعتبرت خمسة آلاف شخص في عدادِ المفقودينَ في موقعينِ مدمرينِ في بلدةِ بالو بجزيرةِ سولا ويسي الإندونيسية جراءَ الزلزال والتسونامي اللذينِ ضربا المنطقة.



وارتفع العدد الرسمي لقتلى الكارثة التي ألمت بالبلاد في 28 سبتمبر أيلول إلى 1763 قتيلا.

ولا تزال الجهود مستمرة حتى الآن لانتشال الجثث من تحت أنقاض المباني في مدينة بالو الصغيرة وأحياءً في جنوب المدينة تضررت بظاهرة تميُّع التربة.

وتضاءلت آمالُ العثورِ على ناجين بعد ثمانية أيام على الكارثة حيث يخشى أن يكون عدد كبير من الجثث المتحللة لا يزال تحت الأنقاض في منطقتي بيتوبو وبالاروا اللتين مُحيَتا عن الخريطة.

هذا ولا يزال آلاف الناجين في بالو يتدفقون على مدن مجاورة في أعقاب الكارثة ، في حين لا تزال المستشفيات تعمل فوق طاقتها بطواقم محدودة ونقص في المواد الضرورية.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد وجهت نداءً في وقت سابق لجمع خمسة ملايين ونصف المليون دولار بشكل "إغاثة فورية" لمساعدة الضحايا ، حيث بدأت بعدها المساعدات الأجنبية بالوصول إلى المنطقة المنكوبة حيث تقول المنظمة الدولية أن نحو مئتي ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية.

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