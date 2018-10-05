ارتفاع حصيلة ضحايا إندونيسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي الذي ضرب إندونيسيا إلى 1571 قتيلًا، وسط توقعات بزيادة العدد في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثث جديدة بعد أسبوع من الكارثة.



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة لكوارث إن 1700 منزل سويت بالأرض في أحد الأحياء المنكوبة، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.



وانتشل معظم القتلى الذين تم تسجيل عددهم في مدينة بالو، فيما لم تبدأ عمليات الإنقاذ الواسعة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق والانهيارات الأرضية.

وقالت مواطنة معبرة عن غضبها لأن جهود الإنقاذ بدأت في المنطقة التي تقيم فيها، الخميس، إن قرويين بدأوا أعمال الإنقاذ بأنفسهم بعد أن نفد صبرهم وهم ينتظرون فرق الإنقاذ.

وأضاف مواطن يدعى إحسان هدايت لم يكن في سولاويسي، الجمعة الماضية، إنه عاد إلى ضاحية بيتوبو التي يقيم فيها في جنوب بالو ليجد شقيقته وطفلتها الرضيعة قتيلتين بعد أن تحولت الضاحية إلى بحر من الطين والأنقاض.

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