ملف الأيغور: رغم كل القوة الإقتصادية هل تضر الصين بنفسها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وفقاً للمنطق الخاص بـ "تشن تشوانغجو" المسؤول الأمني الصيني عن مقاطعة سنجان (شينغيانغ)، كلما أستغرق المسلم بأداء صلاته كلما زاد احتمال أن يكون متطرفاً خطيراً.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام دولية، فإن هذا هو مستوى اللاعقلانية الذي آلت إليه مقاطعة شينغيانغ ذاتية الحكم.. إن الصين وأمنها محوريان لإتزان العالم لدرجة أن هذا الموضوع يحتاج إلى نظرة موضوعية ومعمقة. وهذا ما نحاول القيام به في تحليل اليوم:

يعيش حوالي عشرة ملايين مسلم من أصل أويغوري في مقاطعة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين. واجه اليوغور ضغوطًا اجتماعية واقتصادية متزايدة على مر السنين، إذ تم

تقليص عدد سكان المقاطعة تدريجياً، والآن يشاركون وطنهم التاريخي مناصفةً مع شعب الهان الصيني.

ويمكن اعتبار ذلك جزءًا من التغييرات السيئة التي تعتمدها الصين في بعض الأحيان خلال انمط التحديث أو العصرنة. ومع ذلك، وباسم محاربة الانفصالية والتعصب،

اتخذت الحكومة الصينية إجراءات متشددة لقمع الأويغور ، و بما فيها :

1. منع عامة الناس من إقامة الشعائر الدينية الأساسية حتى في شهررمضان

2. وضع عشرات الآلاف من الأشخاص في معسكرات الاعتقال

3. التجسس على مواطنيها بالخارج ، منتهكة سيادة الدول الأخرى وأمنهاالقومي.

تقول الصين إنها تحارب التطرف. صحيح أن الآلاف من الأويغور كانوا قد التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش على سبيل المثال في سوريا

والعراق وعاد كثير منهم الآن إلى الصين. الصين لديها كل الحق في مكافحة جميع أشكال الإرهاب وجميع أنواع الجريمة، لا جدال حول هذا، لكن هذه ليست الصورة

الكاملة.

المشكلة بالنسبة للصين تكمن في أن قمع أقلية عرقية ودينية برمتها لا تخدم المصالح الصينية في. ليس من مصلحة الصين أن تمنع المسلمين من ممارسة

تقاليدهم الدينية المعتدلة ودفعهم إلى الإنضمام الى المتطرفين الجهلة. بل على العكس من ذلك، فإن هذا الاضطهاد لن يخدم أي غرض سوى المخاطرة بتحويل شينغيانغ

إلى منطقة حاضنة للتطرف، الأمر الذي يعرض العالم كله للخطر، وليس الصين فحسب.استمرار قمع الأويغور لن يكون سوى أفضل حملة دعائية للإرهابيين.

إذاً، ما هو وضع مشكلة الأويغور في الصين اليوم وما هي كل هذه المزاعم على الساحة الدولية باستخدام الصين تقنيات التجسس الذي يستهدف الأويغور؟ لقد جمعنا التفاصيل من مصادر دولية موثوقة.

يمكنكم الإطلاع على هذه التفاصيل و مشاركتنا آرءكم. فهل تمادت الصين وبالغت في اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد المسلمين؟

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