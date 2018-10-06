الهند تستعد لشراء دبابات روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ذا إكونميك تايمز" الهندية عن أن الجيش الهندي يعتزم التزود بـ1170 دبابة روسية من طراز "أرماتا -تي-14" واعدة، لعقد صفقة تقدر بـ4.5 مليار دولار.



وجاء الكشف عن الصفقة الجديدة بعد يوم من إعلان "الكرملين" إبرام اتفاق مع روسيا لتزويدها بصواريخ "إس-400" المضادة للطائرات، وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات أمريكية من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة.



وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الصحيفة قالت إن "أرماتا" قد تحل مكان دبابات "تي-72" الروسية في القوات البرية الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا هنديا عسكريا يقيم حاليا في روسيا في زيارة تستغرق 6 أيام، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، حيث ستبحث مسألة توريد دبابة "أرماتا" للهند.

يذكر أن تركيبة البرج غير المأهول لدبابة "أرماتا-تي-14" غير عادية بالنسبة للدبابات الروسية الكلاسيكية، إذ يتشكل البرج من صفائح مدرعة تتوزع تحت زوايا مختلفة، الأمر الذي يزيد إلى حد كبير من تخفي الدبابة راداريا وحراريا، أما الميزة الرئيسية للدبابة، فهي كبسولة مدرعة محمية من شتى أنواع القذائف، يجلس فيها أفراد الطاقم وتقع أسفل الدبابة.

اقرا ايضا

الهند تبرم صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا