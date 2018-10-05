نادية مراد ودينيس موكويغي يحوزان نوبل للسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلام 2018، إلى نادية مراد ودينيس موكويغي على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والصراع المسلح.

وقالت الأكاديمية السويدية إن نادية مراد هي الشاهدة التي تحدثت عن الانتهاكات التى ارتكبت ضد نفسها والآخرين.

ونادية مراد هي إحدى ضحايا داعش الذي قام بأخذها كرهينة بعد احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية من بينهم أمها وستة من أخوانها، لكنها بعد فترة تمكنت من الهروب من داعش ووصلت إلى مكان آمن ثم تم ترحيلها إلى ألمانيا ليتم معالجتها هناك من الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت لها من قبل أفراد التنظيم.

وقابلت نادية عدداً من رؤساء الدول وطالبت بتحرير النساء المختطفات لدى داعش.

وأضافت الأكاديمية أن دينيس موكويغي هو الشخص الذى كرس حياته للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب.

وقضى الطبيب دينيس موكويغي، أجزاء كبيرة من حياته لمساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عالج الدكتور موكويغي وموظفوه آلاف المرضى الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الاعتداءات.



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