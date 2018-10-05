العراقية "نادية مراد" تفوز بجائزة نوبل للسلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

منحت الأكاديمية السويدية، الجمعة، جائزة نوبل للسلام 2018، إلى دينيس موكويجي ونادية مراد على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والصراع المسلح

وقالت الأكاديمية السويدية إن دينيس موكويغي هو الشخص الذي كرس حياته للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب. أما نادية مراد هى الشاهدة التي تحدثت عن الانتهاكات التى ارتكبت ضد نفسها والآخرين.

قضى الطبيب دينيس موكويغي، أجزاء كبيرة من حياته البالغة تساعد ضحايا العنف الجنسي فى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عالج الدكتور موكويجي وموظفوه آلاف المرضى الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الاعتداءات.

وقد أدان دينيس موكويغي الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام مرارا وتكرارا الإفلات من العقاب على الاغتصاب الجماعي وانتقد الحكومة الكونغولية وبلدان أخرى لعدم قيامها بما يكفي لوقف استخدام العنف الجنسي ضد المرأة كاستراتيجية وسلاح للحرب.

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