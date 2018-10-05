أوضاع إنسانية صعبة للاجئات باليونان

أخبار الآن | اثينا - اليونان- (وكالات)

قالت منظمة العفو الدولية إن النساء في مخيمات اللاجئين باليونان يخشين مغادرة خيامهن ليلا، أو استخدام أماكن الاستحمام العامة، وإن كثيرات من الحوامل يضطررن للنوم على الأرض في ظروف غير صحية. المنظمة اضافت أن غياب قواعد الصحة العامة، وعدم توفر مياه الشرب النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي السليمة، وتفشي الأمراض التي تنقلها الفئران، شائعة في تلك المخيمات جميعا.

الاستحمام غير آمن للنساء في مخيمات اللاجئين باليونان

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن النساء في مخيمات اللاجئين باليونان يخشين مغادرة خيامهن ليلا، أو استخدام أماكن الاستحمام العامة، وإن كثيرات من الحوامل يضطررن للنوم على الأرض في ظروف غير صحية. وتظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن أكثر من نصف المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان نساء وأطفال.

والأعداد صغيرة مقارنة بتلك التي كانت في ذروة أزمة المهاجرين في أوروبا عام 2015. لكن إجراءات اللجوء البطيئة الطويلة تحصر الآلاف من طالبي اللجوء داخل منشآت مكتظة على بضع جزر يونانية.

وقالت منظمة العفو في تقرير إن الأنشطة اليومية في تلك المخيمات، مثل الاستحمام، أصبحت تشكل خطورة على الفتيات والسيدات. وأضافت أن غياب قواعد الصحة العامة، وعدم توافر مياه الشرب النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي السليمة، وتفشي الأمراض التي تنقلها الفئران، شائعة في تلك المخيمات جميعا.

ونقلت المنظمة عن امرأة من جمهورية الكونغو الديمقراطية قولها: "مياه الاستحمام في المخيم باردة، والأبواب لا توصد. وأبلغت بعض من النساء الحوامل منظمة العفو الدولية بأنهن يضطررن للنوم على الأرض، ولا يحصلن إلا على النذر اليسير من الرعاية المطلوبة في فترة ما قبل الوضع، إن حصلن عليها أصلا.

وزادت الأعداد في بعض مخيمات الجزر اليونانية حتى أنها باتت تؤوي عددا يزيد على مثلي طاقتها، وفقا لأحدث أرقام حكومية. ولتخفيف الوضع، بدأت السلطات في نقل مئات إلى منشآت بالبر الرئيسي.

وقالت منظمة العفو إن النساء هناك يشعرن بأنهن "منبوذات". وقالت يزيدية من العراق تقيم في مخيم سكاراماجاس قرب أثينا: "نشعر أننا أصبحنا في طي النسيان تماما. بعضنا في المخيم منذ عامين، ولا شيء يتغير. لا نعرف ماذا سيحدث لنا".

وقالت منظمة العفو الدولية إن منظمات إنسانية تعمل في المخيم تحدثت عن وجود مهربين ومسلحين داخله. وقال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو، الذي زار جزيرة ليسبوس أمس الخميس: "رفض الحكومات الأوروبية المشين لفتح ممرات آمنة وشرعية للاجئين الفارين من الحرب يعرض السيدات والفتيات لمزيد من الانتهاكات".

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