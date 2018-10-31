قتيل و3 جرحى في انفجار بمقر للإستخبارات الروسية

أخبار الان | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرون في انفجار وقع في مقر قيادة فرع للاستخبارات الروسية في شمال روسيا.

وذكرت وسائل إعلام متعددة، أن كافة الموظفين أخلوا المكان، فيما حضرت قوات من الشرطة الروسية وأجرت عمليات تمشيط على خلفية الانفجار.

واعتبر محافظ "أرخانغلسك إيغور أورلوف" الحادث بأنه عمل إجرامي.

وقال في حديث للصحافيين أن أجهزة الأمن تعمل على تحديد نوع العبوة المتفجرة التي استخدمت، وتتخذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابساته، مشيراً إلى أن قوات الشرطة عززت من إجراءاتها الأمنية في مقرات الأمن والمؤسسات العامة.

مصدر الصورة: southfront.org

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