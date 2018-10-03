امريكيان وبريطاني يخطفون نوبل للكيمياء ببحث عن "الإنزيمات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الجهة المانحة لجوائز نوبل يوم الأربعاء فوز الأمريكيين فرنسيس آرنولد وجورج سميث والبريطاني جريجوري وينتر بجائزة نوبل للكيمياء عن بحثهم الذي يستخدم أسلوب التطور الموجه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيان عن منح الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) "الفائزون بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام الهمتهم قوة التطور واستخدموا المفاهيم نفسها، التغير الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية".

وجائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء.

وفي 2017 فاز جاك دوبوشيه (سويسرا) وجواكيم فرانك (الولايات المتحدة) وريتشارد هندرسون (بريطانيا) بالجائزة.

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