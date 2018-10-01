السجن عامين لمفكر فرنسي بتهمة الإغتصاب في قضية نوبل للآداب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قضت محكمة سويدية بالسجن عامين على الفرنسي جان كلود أرنو بعد إدانته بتهمة الاغتصاب في قضية انعكست تداعياتها على الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب. وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وجان- كلود أرنو، "72 عاما" مفكر معروف على الساحة الثقافية السويدية، ومتزوج من الشاعرة والكاتبة المسرحية كاتارينا فروستنسن العضو السابقة في الأكاديمية السويدية، وقد وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة مرتين في ستوكهولم في العام 2011.

إقرأ: جوائز "نوبل" 2018 تبدأ بجائزة الطب

وقالت المحكمة في قرارها "المتهم مذنب بارتكاب جريمة اغتصاب ليل 5-6 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وقد حكم عليه بالسجن سنتين. ومنحت الضحية عطلا وضررا".

وأثارت الفضيحة عاصفة داخل الأكاديمية السويدية التي كان لأرنو علاقات وثيقة معها منذ فترة طويلة. ونشبت خلافات بين أعضائها الثمانية عشر وقد انسحبت منها الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية سارا دانيوس، فضلا عن سبعة أعضاء آخرين بشكل مؤقت أو دائم.

وكانت الأكاديمية تدعم ماديا وبسخاء على مدى سنوات مركز "فوروم" الثقافي الذي أسسه أرنو. وقد أغلق المركز أبوابه. وفي أيار/مايو، أعلنت الأكاديمية أنها لن تمنح خلال السنة الراهنة جائزة نوبل للآداب للمرة الأولى منذ 70 عاما.

إقرأ أيضا: حجب جائزة نوبل للآداب 2018 بسبب "التحرش"