جوائز "نوبل" 2018 تبدأ بجائزة الطب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ينطلق موسم نوبل للعام 2018، الاثنين 01 أكتوبر/تشرين الأول، مع جائزة الطب لكن لن يتضمن هذه السنة مكافأة الآداب بعد ارجائها للمرة الأولى منذ 1949. وتلي نوبل الطب الذي يعلن عند الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش في ستوكهولم، جائزة الفيزياء الثلاثاء والكيمياء الأربعاء والاقتصاد في الثامن من اكتوبر/تشرين الأول. وفي أوسلو يعلن في الخامس من الشهر الحالي نوبل السلام.

وإعلان فوز الفائز أو الفائزين بنوبل الطب متوقع بعد دقائق معدودة على تلاوة الحكم في قضية جان-كلود أرنو الذي يعتبر المسؤول عن إرجاء منح جائزة نوبل للآداب. وللمرة الأولى منذ العام 1949، تقرر إرجاء منح الجائزة التي ستعلن العام المقبل تزامناً مع نوبل الآداب 2019.

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ورجحت الاذاعة السويدية العام "أس أر" ان يمنح معهد كارولينسكا نوبل الطب الاثنين، إلى الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر دودنا بعد تصميمهما أداة ثورية لتعديل المجين. ويؤكد باحث آخر هو الأمريكي من أصل صيني فينغ زانغ، أنه يقف وراء هذا الاكتشاف.

وثمة اكتشافات أخرى مطروحة للفوز بنوبل الطب، منها زراعة القوقعة التي تحل مكان الأذن الداخلية للمساعدة على السمع وفك رموز المجين المستمر بالتطور.

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