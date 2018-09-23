ياباني يفوز بجائزة نوبل للحماقة بفضل القولون

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

تشهد أرْوِقَةُ معرض طوكيو للاختراعات الغريبة، ابتكارات علمية مختلفة بَيْنَها أول طريقة في العالم للتنظير الذاتي للقولون، من تصميمِ عالمٍ ياباني حائزٍ على جائزة نوبل للحماقة العلمية.

العالم الياباني كان من بين الفائزين الأسبوع الماضي بهذه الجائزة التي تُنَظِمها مجلةٌ علميةٌ ساخرة، لتكريم الابتكارات الراميةِ إلى دفع الناس إلى الضحك أولا ثم إلى التفكير.

وقدّم هوريوشي تقنيته خلال المعرض والتي أعدها نتيجة دراسة أجراها في 2006 بعنوان تنظير القولون في وضعية الجلوس: دروس مستخلصة من التنظير الذاتي للقولون.

وأوضح “كنت مدركا لأهمية تنظير القولون ولازدياد عدد المصابين بسرطان القولون".

ويظهر أحدث البحوث أن سرطان القولون هو أكثر الأمراض شيوعا بين المصابين بالسرطان في اليابان والبالغ عددهم، بحسب المركز الوطني للسرطان، 870 ألفا.

وأضاف هوريوشي “لم يخضع كثيرون للفحص… لذا أردت استحداث اختبار من شأنه أن يلقى قبولا لدى الجميع".

ومن بين الابتكارات الأخرى في المعرض قطعة مصممة لـ”ترجمة” نباح الكلاب قادرة على تصنيف هذه الأصوات ضمن ست فئات، هي الغضب والشعور بالخطر والسعادة والأسف والرغبة والتعبير الذاتي.

اقرأ أيضا:

اليابان تحتفي بـ"يوم احترام المسنين" (صور)