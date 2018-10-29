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ستة جرحى في هجوم انتحاري في كابول 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 قال مسؤولون أفغان إن انتحارياً فجر نفسه قرب مقرِ لجنةِ الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابةِ ما لا يقلُ عن ستةِ أشخاص.

وقال متحدثُ باسم وزارة الداخلية في كابول إن ما لا يقل عن أربعة مسؤولين من اللجنةِ المستقلة للانتخابات وشرطيين أصيبوا في الهجوم.

 يأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الانتخابات فرز الأصوات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 33 إقليما من أصل 34 إقليما في أفغانستان.

وقال مسؤول من لجنة الانتخابات ”فجر الانتحاري نفسه قرب سيارة أحد العاملين في اللجنة كانت متوقفة قرب نقطة تفتيش للشرطة“. قال مسؤولون أفغان إن انتحاريا فجر نفسه قرب مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الأفغانية كابول يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في كابول إن ما لا يقل عن أربعة مسؤولين من اللجنة المستقلة للانتخابات وشرطيين أصيبوا في الهجوم.

يأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الانتخابات فرز الأصوات بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 33 إقليما من أصل 34 إقليما في أفغانستان.

وقال مسؤول من لجنة الانتخابات ”فجر الانتحاري نفسه قرب سيارة أحد العاملين في اللجنة كانت متوقفة قرب نقطة تفتيش للشرطة“.

 

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#أخبار عالمية #هجوم #افغانستان #كابول

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