الحكومة الفرنسية تعتزم تأمين المدارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم الحكومة الفرنسية نشر أفراد من الشرطة في مدارس، في مسعى لمعالجة أعمال العنف بعد سلسلة من الوقائع الخطيرة التي أثارت جدلا حول أمن المدارس.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، الجمعة، عقب اجتماع مع وزيرا العدل والتعليم إن الحكومة تتوقع تقديم خطط للمسؤولين الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن كاستانير قوله: "في الأحياء الأكثر خشونة، احتمال تواجد عناصر إنفاذ القانون في المدارس بموافقة المديرين ليس مستبعدا".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن أربعة من تلاميذ مدرسة ثانوية أخرى وجهت لهم اتهامات بتهديد مدرسين اثنين بأسلحة زائفة في وقت سابق من الشهر الجاري داخل حرم المدرسة في مدينة لوهافر الساحلية.

منذ ذلك الحين، روى مئات المدرسين ما لديهم من قصص عن تنمر التلاميذ عبر مدونة " لا تخلقوا أمواجا" لإبراز افتقارهم للدعم.

وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكر إنه من الضروري أن تعلم المدارس التلاميذ "احترام الآخرين".

طرح بلانكر فكرة إنشاء مدارس خاصة للطلاب ذوي سجل من وقائع العنف، وقال إنهم قد يخضعوا لإشراف طاقم يتمتع بخلفية عسكرية أو شرطية في بيئة "صارمة".

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