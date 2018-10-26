محكمة أوروبية: الإساءة للرسول "محمد" ليست حرية تعبير

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن الإساءة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) لا تندرج ضمن حرية التعبير.

وجاء ذلك في سياق دعم المحكمة الأوروبية لقرار قضائي صدر في النمسا ضد سيدة حكمت المحاكم الإقليمية بتغريمها 480 يورو، فضلا عن مصاريف التقاضي بتهمة الإساءة للرسول عام 2009.

وقالت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن "الإدانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول وتغريمها 480 يورو لا يعد انتهاكاً لحقها في حرية التعبير".

وأضافت: "وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ على السلام الديني في النمسا".