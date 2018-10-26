القبض على خلية لداعش خططت لهجمات في روسيا

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

ضبطت الشرطة الروسية خلية من 6 أشخاص تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لشن هجمات إرهابية في موسكو... وفق ما اعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اعلن مؤخرا أن الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق يتوجهون إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تتمتع حتى اليوم بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار في كلمته خلال منتدى شيانغشان الدولي الثامن للقضايا الأمنية في بكين، إلى أن المنطقة المذكورة صارت اليوم عرضة لتهديد الإرهابيين، على خلفية "هجرة" الفارين منهم إليها.

وقال: "تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم، إحدى أكثر المناطق تطورا بشكل ديناميكي سريع مع تكامل لا سابق له. ورغم ذلك يبقى هذا الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي، نسبيا إلى حد كبير، حيث أخذت المنطقة المذكورة، تواجه تحديات وتهديدات خطيرة".

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