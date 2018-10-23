المكسيك تستعد لقدوم الإعصار "ويلا"

أخبار الآن | ( رويترز)

أفاد المركز القومي الأميركي للأعاصير بأن المكسيك تستعد لوصول الإعصار "ويلا" الذي تم تخفيض تصنيف قوته من الدرجة الخامسة إلى الرابعة

وقد يُحدث دماراً في منطقة الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.

وأضاف المركز أن الإعصار قد ينتج عنه هبوب عاصفة ورياح وسقوط أمطار "بشكل مهدد للحياة" في المناطق الواقعة في الغرب الأوسط والجنوب الغربي من البلاد.

وأفادت سلطات الحماية المدنية في الولاية على موقع تويتر بأن الإعصار تسبب بالفعل في هطول أمطار غزيرة في ميتشواكان، حيث كانت الطائرات المروحية تحلق فوق المناطق المتضررة لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.



ويأتي الإعصار مصحوباً برياح تتحرك بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار سيصل إلى اليابسة على طول ساحل الغرب الأوسط للبر الرئيسي للمكسيك بعد ظهر الثلاثاء أو في المساء.



وفي الوقت نفسه، بدأت ولايات خاليسكو وميتشواكان وناياريت وسينالوا بإعداد تدابير وقائية مثل عمليات الإخلاء وإقامة الملاجئ المؤقتة.

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