الإعصار الخطير "ويلا" يقترب من المكسيك

أخبار الآن | المكسيك ( وكالات )

اشتد الإعصار ويلا إلى الفئة الرابعة الخطيرة الأحد قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادىء وفق توقعات مراكز الرصد الأميركية.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "الإعصار ويلا شديد الخطورة يكتسب بسرعة المزيد من القوة" مع توقع أن يشتد إلى عاصفة مهددة للحياة ترافقها رياح وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط المكسيك ابتداء من الثلاثاء.

وساعة التقرير كان الإعصار المهيب بات على بعد 365 كيلومترا جنوب وجنوب غرب كابو كورينتس ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 220 كلم في الساعة، وهو في طريقه باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.

وقال المركز إن قوة الإعصار ستشتد الاثنين متوقعاً أن "يصبح ويلا إعصاراً خطيراً مع بلوغه ساحل المكسيك".

وأعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في عدة مناطق ساحلية.

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