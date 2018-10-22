زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة فانكوفر في كندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس رختر جزيرة فانكوفر في كندا، بحسب ما افادت وكالة "اسوشيتد برس".

ووفق وكالة المسح الجيولوجي الأمريكي فإن عمق الزلزال بلغ حوالي 6 أميال (10 كيلومترات) ، وضرب مساء الأحد على بعد 161 ميلاً (259 كلم) غرب توفينو ، بكندا، وأشارت الوكالة أن العديد من الزلازل القوية قد تم الإبلاغ عنها مساء يوم الأحد.

واستبعدت شبكة رصد الزلازل في كندا حدوث تسونامي كتردد بعد الزلزال.

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